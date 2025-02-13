من الإمارات إلى العالم.. ابتكارات دبدوب في العناية ببشرة الأطفال تحمل رسالة أمل ومودة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 02:49 مساءً - الإمارات العربية المتحدة ، دبي – فبراير 2025:

في إطار التزامها العميق تجاه الأطفال وحماية صحتهم، تواصل علامة “دبدوب” ريادتها في مجال العناية ببشرة الأطفال، حيث طرحت مجموعة مستحضرات جديدة بالتعاون مع براند فور لس و دبي العطاء ، مصممة خصيصاً لحماية بشرة الأطفال الحساسة باستخدام تركيبات مبتكرة تعتمد على المكونات الطبيعية والصديقة للبيئة. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دبدوب بتقديم حلول فعّالة وآمنة، تواكب احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.

وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت جويل ماردينيان رائدة الأعمال من المشاهير وأم لثلاثة أطفال : “نحن فخورون بشراكتنا مع “دبي العطاء” و”براندز فور لس”، حيث نجحنا في تقديم هذه المنتجات بأسعار معقولة مما يتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء العالم. تعاوننا مع “دبي العطاء” يتيح لنا دعم الأطفال المتضررين من الحروب والنزاعات حول العالم، وهذا جزء من التزامنا العميق بمساعدة الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة. نحن في “دبدوب” نؤمن بأن كل طفل يستحق رعاية خاصة، ولذا فإننا نحرص على تقديم منتجات مبتكرة وآمنة لهم.”

أضافت جويل: “إن ثقة الأمهات بمنتجاتنا لرعاية أطفالهن يمنحني شعوراً عميقاً بالفخر. بالنسبة لي، الأمومة ليست مجرد مسؤولية، بل هي رحلة حب ورعاية، ولهذا السبب أؤمن بأن العناية الصحيحة ببشرة الأطفال يجب أن تكون جزءاً من حياتنا اليومية. أشعر أن هذه المبادرة تعكس الكثير من القيم التي أؤمن بها كأم وكإنسانة، وأتمنى أن تكون هذه المنتجات وسيلة لتحسين حياة الأطفال الذين يواجهون أصعب الظروف.”

المجموعة الجديدة برائحة و نكهة البطيخ الأحمر تشمل باقة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصاً للعناية اليومية ببشرة الأطفال، ومنها الزيت المغذي، جل الاستحمام بالفقاعات 2 في 1، الشامبو والبلسم اللطيف، غسول مهدئ للوجه والجسم ،وكريم مهدئ لطفح الحفاض. تتسم هذه المنتجات بكونها خالية تماماً من أي مواد كيميائية ضارة، مثل الكبريت والبارابين، وتستخدم مكونات نباتية طبيعية مستدامة تضمن حماية البشرة وتغذيتها بطرق آمنة وفعالة. كما تتوافق هذه المنتجات مع المعايير البيئية العالمية، مما يجعلها الخيار الأمثل للأمهات اللواتي يرغبن في تقديم أفضل رعاية لأطفالهن.

تُعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز دورها كعلامة تجارية مسؤولة اجتماعياً، حيث تسعى دبدوب لتقديم دعم فعّال للأمهات في مختلف أنحاء العالم، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة تتيح لهنّ الوصول إلى أفضل الحلول للعناية ببشرة أطفالهن.