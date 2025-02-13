كيف يمكن للأمهات زيادة إنتاج حليب الثدي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 02:49 مساءً - أهمية التغذية السليمة للأمهات المرضعات

تعتبر التغذية السليمة من العوامل الأساسية التي تساعد على زيادة إنتاج حليب الثدي. تحتاج الأمهات المرضعات إلى سعرات حرارية إضافية لإنتاج الحليب بجودة وكميات كافية لتلبية احتياجات الرضيع. يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

أطعمة تساعد على زيادة إنتاج الحليب

هناك بعض الأطعمة التي تعزز من إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، ومنها:

الشوفان: يحتوي على مركبات تساهم في تحسين مستويات الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحليب.

الحلبة: تُعتبر من العلاجات التقليدية لزيادة إنتاج الحليب، ويمكن تناولها بشكل حبوب أو شاي.

اليانسون: يساعد في تهدئة الأعصاب وتحفيز الغدد اللبنية للأم.

السالمون: غني بالأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساهم في تحسين جودة الحليب.

الدعم العاطفي والنفسي للأم المرضعة

يلعب الدعم العاطفي والنفسي دوراً كبيراً في تحسين إنتاج حليب الثدي. الشعور بالإجهاد أو التوتر يمكن أن يؤثر سلباً على إنتاج الحليب. لذلك، من المهم أن تحظى الأمهات المرضعات بالدعم الكافي من الشريك والعائلة والأصدقاء، وأن تتاح لهن الفرصة للراحة والاسترخاء.

كيفية إنشاء بيئة داعمة

لتوفير الدعم اللازم للأم المرضعة، يُفضل:

تقديم المساعدة في الأعمال المنزلية لمنح الأم وقتاً للراحة.

تخصيص جلسات استرخاء للأم مع الموسيقى أو التأمل.

تشجيع الأم على الانضمام إلى مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية للاستفادة من تجارب الآخرين.

زيادة تكرار الرضاعة

تعتبر زيادة تكرار جلسات الرضاعة من الوسائل الفعّالة لتحفيز إنتاج حليب الثدي. كلما زادت الأم من مرات الرضاعة خلال اليوم، زادت تحفيز الغدد اللبنية لإنتاج المزيد من الحليب.

نصائح لزيادة التكرار والجودة

التلامس الجسدي: يُفضّل وضع الطفل قريباً من الثدي بحيث يكون لديها اتصال جسدي مباشر مع الأم.

الاستجابة لإشارات الجوع: يجب على الأمهات تفهم إشارات الجوع لدى الرضيع والبدء بالرضاعة فوراً دون تأخير.

في الختام، تجد الأمهات اللاتي يلجأن إلى هذه التقنيات والأساليب المفيدة أن البيئة الداعمة والتغذية الجيدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تعزيز إنتاج حليب الثدي وتحسين الرضاعة الطبيعية بشكل عام.