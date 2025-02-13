فضل صيام ليلة النصف من شعبان.. “اللّٰهم تقبل”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 01:52 مساءً - أهمية صيام ليلة النصف من شعبان

تُعد ليلة النصف من شعبان واحدة من الليالي المباركة في السنة الهجرية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم. تأتي هذه الليلة قبل شهر رمضان، مما يجعلها فترة مثالية للاستعداد الروحي والنفسي لهذا الشهر الفضيل. لقد جرت العادة بين المسلمين أن يجتهدوا في العبادة والذكر خلال هذا اليوم والليل، وعلى وجه الخصوص، يفضل الكثير منهم الصيام.

فضائل ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان تكتسب مكانة خاصة في قلوب المؤمنين لما تتضمنه من فضائل روحانية متعددة. من بين هذه الفضائل:

هي ليلة تغفر فيها الذنوب: إذ يُروى أن الله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين في هذه الليلة باستثناء المشركين، والمخاصمين، وأولئك الذين يحملون الحقد.

تمثل إعدادًا روحانيًا لشهر رمضان: تتيح هذه الليلة للمسلمين فرصة لمراجعة أنفسهم وتقوية الإيمان قبل بداية الشهر المبارك.

ليلة الدعاء المستجاب: يُفضل الكثير من المسلمين اغتنام هذه الليلة للدعاء بما يفيض به القلب من حاجات وآمال، موقنين بالإجابة إن شاء الله.

الصيام في ليلة النصف من شعبان

الصيام هو من العبادات التي تقرب العبد إلى الله تعالى، وله مكانة عظيمة في الإسلام. صيام يوم النصف من شعبان يُعد من الأعمال المستحبة التي لها ثواب عظيم. يستند المسلمون في ذلك إلى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توصي بالصيام والقيام في هذه الليلة، وإن كانت بعض الأحاديث تفتقد إلى السند القوي، إلا أن العلماء أجمعوا على استحباب العبادة في هذه الليلة.

الخاتمة: دعاء وقبول

لا يُعد صيام ليلة النصف من شعبان واجبًا، وإنما هو عمل مستحب للمؤمنين الذين يرغبون في كسب الأجر والاستفادة من النفحات الربانية. في ختام هذا اليوم، يرفع المسلم يديه بالدعاء قائلاً: “اللّٰهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا”. ليصبح هذا الدعاء رمزًا لعلاقة العبد بربه، ملتمسًا رضاه ومغفرته.

يُمثل الاحتفاء بليلة النصف من شعبان فرصة فريدة للمؤمنين للتواصل مع الله، وتأكيد الإيمان، والشعور بالطمأنينة والسلام الداخلي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الليلة المباركة، وأن يبلغنا رمضان بقلوب مخلصة وأرواح تواقة للعبادة.