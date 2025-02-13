وصفة سهلة لتحضير أطيب منسف كبسة بالدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 12:55 مساءً - طريقة تحضير منسف الكبسة بالدجاج: تجربة شهية

منسف الكبسة بالدجاج هو طبق شهي يجمع بين المذاق العربي التقليدي واللمسات العصرية، وهو مثالي لتقديمه في المناسبات الخاصة أو كوجبة عائلية مميزة. تجمع هذه الوصفة بين النكهات الغنية والمتنوعة التي تمنحك تجربة طعام لا تُنسى. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير منسف الكبسة بشكل سهل خطوة بخطوة.

المكونات اللازمة لإعداد منسف الكبسة بالدجاج

1 كيلوغرام من قطع الدجاج

2 كوب من الأرز البسمتي

4 أكواب من مرق الدجاج

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

3 فصوص من الثوم المهروس

2 ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت النباتي

1 ملعقة صغيرة من الزعفران

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة

ملح وفلفل حسب الذوق

مكسرات محمصة (للتزيين)

كزبرة أو بقدونس مفروم (للتزيين)

شرائح ليمون (اختياري للتقديم)

خطوات التحضير

تحضير الدجاج: في قدر على النار، سخني السمن أو الزيت النباتي وأضيفي البصل المفروم، وقلبي حتى يذبل. ثم أضيفي الثوم وقطع الدجاج، وقلبيها حتى تتحمر قليلاً. إضافة النكهات: أضيفي بهارات الكبسة والملح والفلفل وواصلي التقليب حتى تتجانس المكونات مع الدجاج. طهي الأرز: اغسلي الأرز البسمتي وانقعيه في الماء لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، أضيفي الأرز إلى الدجاج، وصبي مرق الدجاج المغلي فوقه. اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز. إضافة اللون: ذوبي القليل من الزعفران في ماء دافئ واسكبيه فوق الأرز والدجاج في القدر، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل التقديم.

التقديم النهائي

قدمي منسف الكبسة بالدجاج ساخناً على طبق تقديم كبير، وزينيه بالمكسرات المحمصة والكزبرة أو البقدونس المفروم. يمكن أيضاً إضافة شرائح الليمون على الجانب لإضفاء لمسة من الحموضة الطازجة.

استمتعي بتحضير هذه الوصفة السهلة والتي ستنقل مائدتك إلى عالم من النكهات الشهية والمميزة. نتمنى لك وجبة شهية!