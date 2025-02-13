السبت أول مارس غرة شهر رمضان في معظم العالم الإسلامي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وبحسب “وام”، أكد المركز، في بيان له اليوم، أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال في العالم الإسلامي يوم الجمعة 28 فبراير ممكنة، ولكن نظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء شهر رمضان في اليوم التالي، ليكون يوم “السبت” الأول من مارس المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى الحسابات السطحية للهلال في بعض المدن العربية والعالمية يوم الجمعة 28 فبراير منها أبوظبي، حيث يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و37 دقيقة، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب، وفي مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و27 دقيقة، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب .

وذكر المهندس عودة أن أقل مكث للهلال الذي يتم رؤيته بالعين المجردة هو 29 دقيقة، وأقل عمر هلال يتم رؤيته بالعين المجردة هو 15 ساعة و33 دقيقة، موضحا أن رؤية الهلال تعتمد على عوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد.