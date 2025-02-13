حرقة المعدة: الأعراض، الأسباب، العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 11:48 صباحاً - ما هي حرقة المعدة؟

حرقة المعدة هي شعور حارق في منطقة الصدر أو المعدة، وغالبًا ما تشعر به بعد تناول الطعام. تنتج هذه الحالة المؤلمة عن ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء. على الرغم من أن حرقة المعدة ليست عادةً سبباً للقلق، إلا أنها يمكن أن تكون مزعجة جداً وتتطلب العلاج في بعض الحالات.

الأعراض الشائعة لحرقة المعدة

تظهر حرقة المعدة بعدة أعراض قد تختلف في شدتها من شخص لآخر. تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي:

إحساس حارق في الصدر أو الجزء العلوي من المعدة.

طعم حامض أو مرارة في الفم.

تفاقم الشعور بالاحتراق عند الانحناء أو الاستلقاء.

تجشؤ ورياح.

صعوبة في البلع.

الأسباب المحتملة لحرقة المعدة

هناك عدة عوامل تساهم في ظهور حرقة المعدة. من المهم فهم هذه الأسباب لتجنب التعرض المتكرر لهذه الحالة:

عوامل غذائية

الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة تشمل:

الأطعمة الدهنية أو المقلية.

الشوكولاتة.

الكافيين.

المشروبات الكحولية.

التوابل القوية.

عوامل تتعلق بنمط الحياة

بعض العادات اليومية يمكن أن تسهم في حرقة المعدة، مثل:

تناول وجبات كبيرة وثقيلة.

الأكل قبل النوم مباشرة.

التدخين.

زيادة الوزن أو السمنة.

كيفية علاج حرقة المعدة

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بشكل متكرر، فإن هناك عدة خطوات يمكنك اتباعها لتخفيف الأعراض ومنعها:

تغييرات في نمط الحياة

يمكن لتغييرات بسيطة في نمط الحياة أن تحسن من حالتك بشكل كبير:

تناول وجبات أصغر وأكثر تواتراً.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، حاول الانتظار لمدة ساعتين على الأقل.

رفع رأس الفراش عند النوم بزاوية أفضل.

الإقلاع عن التدخين.

فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

العلاج الدوائي

تتوفر بعض الأدوية التي تعالج حرقة المعدة، منها:

مضادات الحموضة التي تعادل الأحماض المعدية.

الأدوية المثبطة لإنتاج الحمض مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs).

مضادات مستقبلات الهيستامين-2 (H2 blockers).

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بشكل منتظم أو كانت شديدة وتؤثر على حياتك اليومية، فمن المستحسن زيارة الطبيب. قد تحتاج إلى استشارة طبية لفحص علامات أخرى قد تشير إلى حالة صحية أكثر خطورة مثل الارتجاع المعدي المريئي أو مشاكل في المعدة.