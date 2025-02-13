قطر تنوي الاستحواذ على نادي توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 11:48 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن وجود عرض قطري لشراء نادي توتنهام الإنكليزي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن مجموعة من المستثمرين القطريين أبدوا رغبة كبيرة بشراء النادي الإنكليزي.

وأفادت الصحيفة، أن المجموعة القطرية أبدت استعدادها التام لشراء النادي الإنكليزي مع الاستحواذ الكامل على أسهمه، خطوة بخطوة بعد وضع خطة تنفذ على مراحل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العرض المقدم يشمل الحفاظ على خدمات الرئيس التنفيذي للنادي، دانييل ليفي، للاستفادة من خبراته الكبيرة في إدارة السبيرز، رغم الانتقادات العديدة التي يتعرض لها من قبل جمهور الفريق.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الإنكليزي للموسم الحالي، برصيد 27 نقطة.