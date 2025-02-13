فنون التعامل مع الشخصيات الصعبة: مفتاحك السحري لعلاقات أكثر سلاسة ونجاحًا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 10:51 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في عالمنا المتنوع، نلتقي بأشخاص مختلفين في طباعهم وشخصياتهم. بعضهم يتمتعون بشخصيات سهلة ومرنة، بينما البعض الآخر يمتلكون شخصيات صعبة قد تجعل التعامل معهم تحديًا. الشخصيات الصعبة ليست بالضرورة سلبية، ولكنها قد تتسبب في بع٠ض الأحيان في إثارة التوتر والصراعات. لذلك، فإن تعلم فنون التعامل مع هذه الشخصيات يعد مهارة ضرورية لتحقيق النجاح في العلاقات الشخصية والمهنية.

تتنوع الشخصيات الصعبة، ومن بينها:

الشخصية المتسلطة: تسعى للسيطرة وفرض وجهة نظرها على الآخرين.

الشخصية السلبية: تتجنب المسؤولية وتشتكي باستمرار.

الشخصية النرجسية: تركز على نفسها وتتجاهل مشاعر الآخرين.

الشخصية العنيدة: ترفض تغيير رأيها أو الاعتراف بأخطائها.

الشخصية المتقلبة: تتغير مشاعرها ومواقفها بشكل مفاجئ.

1. الهدوء والتحكم في الذات: حافظ على هدوئك ولا تدع الشخصية الصعبة تستفزك.

2. الاستماع الفعال: استمع إلى وجهة نظر الشخص الآخر وحاول فهم دوافعه.

3. التواصل الواضح والمباشر: عبر عن أفكارك ومشاعرك بوضوح وصراحة، وتجنب استخدام الألفاظ المسيئة.

4. وضع الحدود: حدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في التعامل معك، ولا تتردد في التعبير عن ذلك.

5. التركيز على الحلول: بدلًا من التركيز على المشكلة، حاول إيجاد حلول عملية وواقعية.

6. التعاطف: حاول فهم مشاعر الشخص الآخر وتقدير وجهة نظره.

7. الاحترام: تعامل مع الشخص الآخر باحترام، حتى لو كنت لا تتفق معه في الرأي.

8. الاستعانة بالآخرين: إذا لم تتمكن من التعامل مع الشخصية الصعبة بمفردك، فاطلب المساعدة من صديق موثوق به أو متخصص.