فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال.. 5 أسباب قد لا تعرفها!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 10:51 صباحاً - فهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

يُعد التساؤل حول ماهية الأسباب التي تقود إلى ظهور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) عند الأطفال من الأمور التي تشغل بال العديد من الآباء والأمهات. يعاني الأطفال المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في التركيز والبقاء منتبهين لفترات طويلة، فضلاً عن ميلهم إلى الحركة المفرطة في مواقف لا تتطلب ذلك. من الضروري فحص مجموعة من العوامل التي قد تسهم في ظهور هذا الاضطراب وعلى الرغم من أننا نعرف بعض العوامل الشائعة إلا أن هناك أسباب أخرى قد تكون غير متوقعة.

أساليب التربية وتأثيرها

قد تكون أنماط التربية لها دور غير مباشر في ظهور أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه. مثلاً، التربية الصارمة جداً أو المتساهلة للغاية يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات القلق والضغط لدى الطفل، مما يفاقم من حدة الأعراض.

النظام الغذائي والتغذية

لا يمكن التغاضي عن تأثير النظام الغذائي على السلوك. بعض الدراسات تشير إلى أن نقص بعض العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية الأساسية والحديد يمكن أن يسهم في تفاقم الأعراض. هناك أيضاً بعض الأطعمة والمواد الحافظة التي قد تزيد من فرط الحركة لدى الأطفال الحساسين.

العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دوراً كبيراً في تحديد إمكانية إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إذا كان أحد الوالدين أو الأقارب مصاباً بهذا الاضطراب، فإن فرص انتقاله إلى الأطفال تكون أعلى بكثير.

التعرض للسموم

التعرض لبعض المواد الكيميائية والسموم البيئية في مراحل النمو الأولى قد يؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي لدى الطفل. على سبيل المثال، التعرض إلى الرصاص وبعض أنواع المبيدات قد يكون مرتبطاً بزيادة احتمالية ظهور أعراض ADHD.

التحديات العاطفية والاجتماعية المبكرة

يمكن أن تكون التجارب الصعبة في الطفولة المبكرة، مثل فقدان أحد الوالدين أو التعرض لأحداث صادمة، عاملاً مساهماً في تطور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تؤدي هذه التجارب إلى ردود فعل نفسية قد تؤثر على مستويات الانتباه والقدرة على التركيز.

ما الذي يمكن للآباء القيام به؟

لتقليل تأثير فرط الحركة ونقص الانتباه على حياة الطفل، يمكن للوالدين اتباع النقاط التالية:

مراجعة ومراقبة النظام الغذائي والتأكد من حصول الطفل على جميع العناصر الغذائية الضرورية.

التشاور مع أخصائي نفسي تربوي لتحديد استراتيجيات التعامل الفعّالة مع الأعراض.

الحد من التعرض للسموم والمواد الكيميائية في المنزل.

توفير بيئة أُسرية داعمة تحتوي على أنماط تربية توازن بين الانضباط والحرية الشخصية.

العمل على تعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الطفل من خلال النشاطات الاجتماعية والتربوية.

إن فهم الأسباب الممكنة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يساعد في تقديم العون والدعم الفعّال للطفل المصاب، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لديه وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.