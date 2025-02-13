نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي: بورتو وروما في أقوى المباريات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
فرينكفاروزي- المجر ×فيكتوريا بلزن- التشيك- الساعة 20:45
فنربخشة- تركيا × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 20:45
ميتييلاند- الدانمارك × ريال سوسييداد- إسبانيا- الساعة 20:45
سانت جيلواز- بلجيكا × أجاكس أمستردام- هولندا- الساعة 20:45
إي زد آلكمار- هولندا × غلطة سراي- تركيا- الساعة 23:00
تفينتي أنشخيده- هولندا × بودو/غليمت- النرويج- الساعة 23:00
بورتو- البرتغال × روما- إيطاليا- الساعة 23:00
باوك سالونيكا- اليونان × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 23:00