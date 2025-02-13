الدوري الأوروبي: بورتو وروما في أقوى المباريات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

فرينكفاروزي- المجر ×فيكتوريا بلزن- التشيك- الساعة 20:45

فنربخشة- تركيا × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 20:45

ميتييلاند- الدانمارك × ريال سوسييداد- إسبانيا- الساعة 20:45

سانت جيلواز- بلجيكا × أجاكس أمستردام- هولندا- الساعة 20:45

إي زد آلكمار- هولندا × غلطة سراي- تركيا- الساعة 23:00

تفينتي أنشخيده- هولندا × بودو/غليمت- النرويج- الساعة 23:00

بورتو- البرتغال × روما- إيطاليا- الساعة 23:00

باوك سالونيكا- اليونان × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 23:00