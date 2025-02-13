الدوري التونسي (19): الأولمبي الباجي في ضيافة شبيبة العمران

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب النجم الساحلي مع مستقبل سليمان الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومستقبل قابس مع اتحاد تطاوين بنفس التوقيت، وأيضاً بنفس التوقيت يلعب اتحاد بن قردان مع الاتحاد المنستيري، وشبيبة العمران مع الأولمبي الباجي.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

البنزرتي × الملعب التونسي 1-1

الترجي × نجم المتلوي 3-2

قوافل قفصة × الصفاقسي 0-1

الترجي الجرجيسي × الإفريقي 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 42 نقطة

2- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة

3- الإفريقي: 37 نقطة

4- الاتحاد المنستيري: 36 نقطة

5- النجم الساحلي: 36 نقطة

6- الملعب التونسي: 36 نقطة