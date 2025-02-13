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الدوري المصري (13): إنبي يستضيف الاتحاد السكندري

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الدوري المصري (13): إنبي يستضيف الاتحاد السكندري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب مودرن سبورت مع طلائع الجيش الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإنبي مع الاتحاد السكندري الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (13)
الجونة × الإسماعيلي 2-0
زد أف سي × سيراميكا 1-1
المصري البورسعيدي × البنك 0-0
بيراميدز × حرس الحدود 3-0
بتروجيت × سموحة 0-1
فاركو × الزمالك 0-1
الأهلي × غزل المحلة 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 30 نقطة
2- الأهلي: 29 نقطة
3- الزمالك: 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة
5- سيراميكا: 20 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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