نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (13): إنبي يستضيف الاتحاد السكندري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب مودرن سبورت مع طلائع الجيش الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإنبي مع الاتحاد السكندري الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
الجونة × الإسماعيلي 2-0
زد أف سي × سيراميكا 1-1
المصري البورسعيدي × البنك الأهلي 0-0
بيراميدز × حرس الحدود 3-0
بتروجيت × سموحة 0-1
فاركو × الزمالك 0-1
الأهلي × غزل المحلة 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 30 نقطة
2- الأهلي: 29 نقطة
3- الزمالك: 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة
5- سيراميكا: 20 نقطة