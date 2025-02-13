الدوري المصري (13): إنبي يستضيف الاتحاد السكندري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب مودرن سبورت مع طلائع الجيش الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإنبي مع الاتحاد السكندري الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

الجونة × الإسماعيلي 2-0

زد أف سي × سيراميكا 1-1

المصري البورسعيدي × البنك الأهلي 0-0

بيراميدز × حرس الحدود 3-0

بتروجيت × سموحة 0-1

فاركو × الزمالك 0-1

الأهلي × غزل المحلة 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 30 نقطة

2- الأهلي: 29 نقطة

3- الزمالك: 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة

5- سيراميكا: 20 نقطة