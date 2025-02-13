اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري نجوم العراق (20): الشرطة يستضيف الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

دوري نجوم العراق (20): الشرطة يستضيف الكهرباء

نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (20): الشرطة يستضيف الكهرباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب الكرخ مع نفط البصرة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع الكهرباء الساعة 17:00.

وتُستأنف مباريات الجولة الـ 21 غداً، الجمعة، فيلعب الطلبة مع ديالى الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والنفط مع النجف الساعة 14:30، والقاسم مع دهوك الساعة 17:00، وأربيل مع زاخو الساعة 19:30.

وتُختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب نوروز مع الزوراء الساعة 14:00، والحدود مع الميناء الساعة 14:30، والكرمة مع القوة الجوية الساعة 17:00، وكربلاء مع نفط ميسان الساعة 19:30.

ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 38 نقطة
2- الزوراء: 36 نقطة
3- الطلبة: 36 نقطة
4- الشرطة: 35 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا