نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (20): الشرطة يستضيف الكهرباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب الكرخ مع نفط البصرة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع الكهرباء الساعة 17:00.
وتُستأنف مباريات الجولة الـ 21 غداً، الجمعة، فيلعب الطلبة مع ديالى الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والنفط مع النجف الساعة 14:30، والقاسم مع دهوك الساعة 17:00، وأربيل مع زاخو الساعة 19:30.
وتُختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب نوروز مع الزوراء الساعة 14:00، والحدود مع الميناء الساعة 14:30، والكرمة مع القوة الجوية الساعة 17:00، وكربلاء مع نفط ميسان الساعة 19:30.
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 38 نقطة
2- الزوراء: 36 نقطة
3- الطلبة: 36 نقطة
4- الشرطة: 35 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة