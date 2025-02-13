دوري نجوم العراق (20): الشرطة يستضيف الكهرباء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب الكرخ مع نفط البصرة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع الكهرباء الساعة 17:00.

وتُستأنف مباريات الجولة الـ 21 غداً، الجمعة، فيلعب الطلبة مع ديالى الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والنفط مع النجف الساعة 14:30، والقاسم مع دهوك الساعة 17:00، وأربيل مع زاخو الساعة 19:30.

وتُختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب نوروز مع الزوراء الساعة 14:00، والحدود مع الميناء الساعة 14:30، والكرمة مع القوة الجوية الساعة 17:00، وكربلاء مع نفط ميسان الساعة 19:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 38 نقطة

2- الزوراء: 36 نقطة

3- الطلبة: 36 نقطة

4- الشرطة: 35 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- القوة الجوية: 34 نقطة