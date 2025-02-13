دوري روشن السعودي (20): الأهلي والنصر وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الأخدود مع ضمك الساعة 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع القادسية الساعة 18:25، والأهلي مع النصر الساعة 20:30.

وتقام غداً، الجمعة، ثلاث مباريات أيضاً، فيلتقي العروبة مع الخلود الساعة 16:00، والاتفاق مع الفتح الساعة 18:05، والهلال مع الرياض الساعة 20:00.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت، 15 شباط 2025، فيلعب الخليج مع التعاون الساعة 16:35، و الرائد مع الفيحاء الساعة 18:30، والوحدة مع الاتحاد الساعة 20:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 49 نقطة

2- الهلال: 47 نقطة

3- النصر: 41 نقطة

4- القادسية: 41 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة