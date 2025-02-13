نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (16): العين يستقبل كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا خورفكان والعروبة منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة.
ويلعب اليوم أيضاً، ولحساب نفس الجولة يلتقي العين واتحاد كلباء الساعة 19:00.
ويلعب غداً، الجمعة، عجمان مع بني ياس الساعة 16:25، والبطائح مع دبا الحصن بنفس التوقيت، والنصر مع الوصل الساعة 19:00.
ويلعب يوم 26 نيسان القادم لحساب المرحلة نفسها الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي.
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 41 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 26 نقطة
4- النصر: 26 نقطة
5- الوحدة: 25 نقطة