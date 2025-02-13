دوري أدنوك الإماراتي (16): العين يستقبل كلباء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا خورفكان والعروبة منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب اليوم أيضاً، ولحساب نفس الجولة يلتقي العين واتحاد كلباء الساعة 19:00.

ويلعب غداً، الجمعة، عجمان مع بني ياس الساعة 16:25، والبطائح مع دبا الحصن بنفس التوقيت، والنصر مع الوصل الساعة 19:00.

ويلعب يوم 26 نيسان القادم لحساب المرحلة نفسها الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي.

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 41 نقطة

2- الشارقة: 37 نقطة

3- العين: 26 نقطة

4- النصر: 26 نقطة

5- الوحدة: 25 نقطة