كأس آسيا للشباب: الأردن والسعودية وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب والتي تستضيفها الصين، حيث تلعب العراق مع كوريا الشمالية الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والأردن مع السعودية الساعة 14:30.

وفي المجموعة الثالثة تلتقي أوزباكستان مع اليمن الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة، وإيران مع إندونيسيا الساعة 14:30.

وتقام مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الرابعة غداً، الجمعة، فتلعب كوريا الجنوبية مع سوريا الساعة 10:00 صباحاً، واليابان مع تايلاند الساعة 12:15.

أمس، ولحساب المجموعة الأولى، فازت أستراليا على قيرغزستان 5-1، والصين على قطر 2-1.