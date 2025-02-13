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كأس آسيا للشباب: الأردن والسعودية وجهاً لوجه

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كأس آسيا للشباب: الأردن والسعودية وجهاً لوجه

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب والتي تستضيفها الصين، حيث تلعب العراق مع كوريا الشمالية الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والأردن مع السعودية الساعة 14:30.

وفي المجموعة الثالثة تلتقي أوزباكستان مع اليمن الساعة 12:15 بتوقيت مكة المكرمة، وإيران مع إندونيسيا الساعة 14:30.

وتقام مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الرابعة غداً، الجمعة، فتلعب كوريا الجنوبية مع سوريا الساعة 10:00 صباحاً، واليابان مع تايلاند الساعة 12:15.

أمس، ولحساب المجموعة الأولى، فازت أستراليا على قيرغزستان 5-1، والصين على قطر 2-1.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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