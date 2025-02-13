نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2: موانجثونج يلاقي ليون سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وفق الآتي:
بورت أوثوريتي- تايلاند × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة
موانجثونج يونايتد- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة
النتائج المسجلة في دور الـ 16
الخالدية- البحرين × تركتور سازي تبريز- إيران 1-2
الحسين إربد- الأردن × الشارقة- الإمارات 0-1
سيدني إف سي- أستراليا × بانكوك يونايتد- تايلاند 2-2
نام دين- فيتنام × سانفريس هيروشيما- اليابان 0-3
الوحدات- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات 0-2
الوكرة- قطر× التعاون- السعودية 2-2