دوري أبطال آسيا 2: موانجثونج يلاقي ليون سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وفق الآتي:

بورت أوثوريتي- تايلاند × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة

موانجثونج يونايتد- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

النتائج المسجلة في دور الـ 16

الخالدية- البحرين × تركتور سازي تبريز- إيران 1-2

الحسين إربد- الأردن × الشارقة- الإمارات 0-1

سيدني إف سي- أستراليا × بانكوك يونايتد- تايلاند 2-2

نام دين- فيتنام × سانفريس هيروشيما- اليابان 0-3

الوحدات- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات 0-2

الوكرة- قطر× التعاون- السعودية 2-2