لوحة فنية أثرية من القرن السادس عشر تتضرر في متحف إيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 06:55 صباحاً - في حادث مؤسف، تضررت لوحة فنية أثرية تعود للقرن السادس عشر للفنان موريتو دا بريشيا، أحد فناني عصر النهضة، بعد أن تعثرت إحدى زائرات المتحف وسقطت على العمل الفني القيم.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في متحف سانتا جوليا بمدينة بريشيا شمال إيطاليا، وهو موقع تراثي تابع لليونسكو.

اللوحة، التي يعود تاريخها إلى الفترة بين عامي 1522 و1524، كانت معروضة على طول مسار المعرض بدون زجاج واقٍ، مما سمح للزوار برؤية جانبيها.

العمل الفني، الذي يوصف بأنه جزء أساسي من مجموعة عصر النهضة في بريشيا، يضم قديسين مجهولين على أحد الجانبين، والسيدة العذراء مريم مع تلميذين على الجانب الآخر.

الأضرار والترميم

تعرضت اللوحة لأضرار تقدر بآلاف اليورو، وسيغطيها التأمين.

من المقرر أن تخضع اللوحة لعملية ترميم دقيقة لإصلاح الأضرار.

التحقيقات والإجراءات

تحقق سلطات المتحف في ملابسات الحادث لتحديد كيفية وقوعه.

لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المرأة التي تسببت في الضرر.

حوادث مشابهة

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في روما عام 2022 عندما سقط سائح أمريكي على لوحة للفنان الباروكى جيدو رينى أثناء معرض في جاليريا بورغيزي.

أهمية الحفاظ على الأعمال الفنية

تؤكد هذه الحادثة على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لحماية الأعمال الفنية القيمة من التلف، وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.