طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل: وصفة سهلة ومغذية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 06:55 صباحاً - الجبن القريش هو إضافة صحية ولذيذة لأي نظام غذائي. يمكن تحضيره في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة. إليك وصفة سهلة ومغذية لتحضير الجبن القريش في المنزل، مقدمة على طريقة الشيف هند جمال.

المكونات

2 كيلو لبن طازج كامل الدسم (يفضل لبن بلدي)

ملعقة صغيرة ملح (اختياري)

ملعقتان كبيرتان خل أبيض أو عصير ليمون (يمكن استخدام المنفحة)

الأدوات

وعاء كبير

ميزان حرارة (يفضل للتأكد من درجة حرارة الحليب)

شاش أو قطعة قماش قطنية نظيفة

مصفاة

وعاء عميق

طاجن فخار أو وعاء زجاجي (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

تسخين الحليب: ضعي الحليب في الوعاء على نار متوسطة. قلبي باستمرار حتى يصبح دافئًا، وتجنبي أن يغلي. درجة الحرارة المثالية هي حوالي 35-40 درجة مئوية.

تخثير الحليب: أضيفي الخل أو عصير الليمون إلى الحليب الدافئ وحركي برفق. ستلاحظين أن الحليب بدأ يتخثر وينفصل إلى خثارة وسائل.

التخمير: غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، أو حتى تتماسك الخثارة وتنفصل تمامًا عن الشرش (السائل). يمكنكِ وضعه في الفرن بعد إشعاله لدقائق ثم إطفائه.

التصفية: ضعي المصفاة فوق الوعاء، وبطنيها بالشاش أو قطعة القماش القطنية. صبي خليط الجبن والخثارة في المصفاة، واربطي أطراف القماش بإحكام. ضعي ثقلاً على القماش لتسريع عملية التصفية. اتركي الجبن يتصفى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، أو حتى تحصلي على القوام المطلوب.

التقديم والتخزين: بعد تصفية الجبن، يمكنكِ تناوله مباشرة أو تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. يمكنكِ إضافة بعض الأعشاب أو التوابل إلى الجبن لإضفاء نكهة مميزة.

نصائح إضافية

للحصول على جبنة قريش أكثر كثافة، يمكنكِ تركها تتصفى لفترة أطول.

يمكنكِ استخدام الشرش المتبقي في وصفات أخرى، مثل الخبز أو الحساء.

جربي إضافة الأعشاب أو التوابل المفضلة لديكِ إلى الجبن لإضفاء نكهة مميزة.