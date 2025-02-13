تمشيط شعر ابنتك المجعد بسهولة: 5 خطوات لمنع الهيشان والتقصف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 06:55 صباحاً - تمشيط شعر ابنتك، خاصة إذا كان مجعدًا، قد يكون تحديًا. لكن مع هذه الخطوات الخمس، يمكنكِ الحفاظ على ترطيب شعرها ومنع الهيشان والتقصف، مع الحفاظ على مظهره الصحي والجذاب.

1. غسل الشعر بشكل صحيح

اختيار الشامبو: ابدئي بشامبو مرطب ومجدد للشعر، مصمم خصيصًا للشعر المجعد.

تدليك لطيف: دلكي فروة رأس ابنتك بلطف أثناء غسل الشعر، وتجنبي الفرك القوي الذي قد يسبب التقصف.

الشطف الجيد: تأكدي من شطف الشعر جيدًا لإزالة جميع آثار الشامبو.

عدد مرات الغسل: يفضل غسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتجنب فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيبه.

2. استخدام بلسم الشعر المرطب

اختيار البلسم: استخدمي بلسمًا غنيًا بالزيوت الطبيعية والمغذية لترطيب الشعر بعمق.

وقت الاستخدام: اتركي البلسم على الشعر لمدة 15 دقيقة أو حسب إرشادات المنتج.

الشطف: اشطفي الشعر جيدًا لإزالة جميع آثار البلسم.

3. تجفيف وتمشيط الشعر بلطف

التجفيف: جففي الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة، وتجنبي الفرك القوي الذي قد يسبب التقصف.

التمشيط: استخدمي فرشاة ذات أسنان واسعة لتمشيط الشعر بلطف، وابدئي من الأطراف صعودًا إلى الجذور.

تقسيم الشعر: قسمي الشعر إلى أقسام لتسهيل عملية التمشيط وتقليل التقصف.

4. وضع الزيت المرطب

اختيار الزيت: استخدمي زيتًا طبيعيًا خفيفًا ومناسبًا لنوع شعر ابنتك.

تجنب الشد: تجنبي شد الشعر بإحكام عند تصفيفه، واستخدمي ربطات شعر ناعمة من القطن أو الساتان.

تسريحات الشعر: اختاري تسريحات شعر تحافظ على ترطيب الشعر وتحميه من التقصف.