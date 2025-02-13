طريقة تحضير الكبسة في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 05:49 صباحاً - مقدمة عن الكبسة

الطعام العربي يشتهر بتنوعه وغناه بالنكهات المميزة والتوابل. تُعتبر الكبسة واحدة من أشهر الأطباق في المنطقة العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية. إنها وجبة تقليدية تجمع بين الأرز واللحم، وتتميز بالتوابل العطرية مثل الهيل والزعفران. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد الكبسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات اللازمة

قبل أن نبدأ في إعداد الكبسة، من الضروري تحضير جميع المكونات.

مكونات الأرز:

2 كوب من الأرز البسمتي

4 أكواب من الماء أو مرق الدجاج

ملعقة صغيرة من الزعفران

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

ملح حسب الذوق

مكونات اللحم:

1 كيلوجرام من الدجاج أو اللحم البقري/الضأن حسب الرغبة

2 بصل مفروم

3 فصوص من الثوم المهروس

3 حبات من الطماطم المفرومة

4 حبات من الهيل

عود من القرفة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

تحضير اللحم:

سخّني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم والهيل والقرفة والكمون والكزبرة واقلبي المزيج لبضع دقائق حتى تتصاعد الروائح.

أضيفي اللحم واطهيه حتى يصبح بنّي اللون.

أضيفي الطماطم واقلّبي المزيج جيدًا، ثم أضيفي الماء أو مرق الدجاج واتركيه حتى ينضج اللحم تمامًا.

تحضير الأرز:

اغسلي الأرز جيدًا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء نقيًا.

انقعي الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة.

سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الأرز والزعفران وقلّبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الماء أو مرق الدجاج والملح، ودعيه ليغلي ثم خففي النار واتركيه لينضج.

التقديم

بعد أن أصبح الأرز ناضجًا واللحم طري، قومي بخلطهما معًا برفق في طبق التقديم. زيني الكبسة ببعض المكسرات أو الزبيب حسب الرغبة وقدميها ساخنة مع سلطة خضراء أو لبن زبادي جانبي.

في النهاية، تُعد الكبسة من الأطباق التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل إذا تم اتباع الخطوات بعناية واستخدام المكونات الصحيحة. استمتعِ بألذ مذاق وشاركِ هذه التجربة مع عائلتك وأصدقائك.