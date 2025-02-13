فوائد الحديد على صحة الرضع ودورتهم الدموية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 05:49 صباحاً - أهمية الحديد لنمو الرضع السليم

الحديد هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دوراً محورياً في نمو الطفل وتطويره، وخاصةً في الأشهر الأولى من الحياة. تحصل الرضع عادةً على الحديد من حليب الأم أو الحليب الصناعي المدعم بالحديد، ويعتبر الحديد عنصرًا حيويًا لوظائف عدة في الجسم، فما هي هذه الفوائد وكيف يؤثر على صحة الرضع؟

الفوائد الصحية للحديد في نمو الدماغ

الحديد هو مكون رئيسي للعديد من البروتينات والإنزيمات المهمة، مثل الهيموجلوبين، الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ. وبالتالي:

يساهم الحديد في تعزيز النمو العقلي والمعرفي للرضيع.

يقلل من خطر التأخر في التطور الذهني والحركي.

يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية في مراحل الطفولة المتقدمة.

دور الحديد في تشكيل الدورة الدموية

يعدّ الحديد ضروريًا لتكوين خلايا الدم الحمراء الصحية التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. بالنسبة للرضع، فإن ضمان وجود كمية كافية من الحديد يساهم في:

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهو شائع بين الأطفال الصغار.

تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

تحسين مستويات الطاقة والقدرة على التحمل.

مصادر الحديد في غذاء الرضع

يمكن للرضع الحصول على الحديد من عدة مصادر غذائية. لحديثي الولادة، يعد حليب الأم أو الحليب الصناعي المدعم أساسيين. بين الأشهر 4 و6، يمكن إدخال الأطعمة الصلبة المدعمة بالحديد تدريجيًا في نظام الغذاء مثل:

حبوب الرضع المدعمة بالحديد.

اللحوم المهروسة مثل لحم البقر أو الدجاج.

الخضروات الورقية مثل السبانخ بعد هرسها.

أهمية المتابعة الطبية والتغذية المتوازنة

من المهم جداً متابعة تطور مستوى الحديد عند الرضع عبر الفحوصات الطبية الدورية. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية خطيرة، ولكن يمكن تجنبها من خلال اتباع تغذية متوازنة وممتازة. يفضل دائمًا استشارة طبيب الأطفال للتوجيه فيما يتعلق بأفضل طرق تغذية الطفل وضمان حصوله على الكمية الموصى بها من الحديد.

الحديد ليس مجرد معدن في النظام الغذائي للرضع، بل هو عنصر لأسس الحياة إذ يسهم في نموهم وتطورهم بشكل متكامل، ويضمن لهم الصحة الجيدة والقدرة على التعلم والاستكشاف بشكل صحي وسليم.