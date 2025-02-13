طريقة سلق الفول اليابس بسهولة في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 02:53 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعد الفول اليابس من المكونات الأساسية في المطبخ العربي والعديد من المطابخ العالمية، حيث يشكّل مصدرًا غنيًّا بالبروتين والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

ولكي نستفيد من كل هذه الفوائد الصحية، فإن طريقة سلق الفول اليابس تلعب دورًا محوريًّا في الوصول إلى أفضل نتيجة.

أولاً، يجب البدء باختيار الفول اليابس عالي الجودة. تأكد من أن الحبوب سليمة وخالية من أي تلف أو عيوب ظاهرية. يفضّل شراء الفول اليابس من مصادر موثوقة للحصول على أفضل نوعية. بعد ذلك، ابدأ بنقع الفول في الماء البارد لمدة 6-8 ساعات على الأقل، أو حتى يصبح طري ويسهل تقشيره. هذه الخطوة مهمة لتليين الحبوب وتسهيل عملية السلق.

أثناء سلق الفول، هناك عدة نصائح يجب مراعاتها لضمان الحصول على أفضل النتائج. أوّلاً، استخدم قدرًا كبيرًا من الماء، بحيث يكون الفول مغمورًا تمامًا. يجب أن يكون الماء مملحًا بقليل من الملح. ضع القدر على نار متوسطة الحرارة وانتظر حتى يغلي الماء. بمجرد أن يبدأ الماء بالغليان، خفف الحرارة واتركه ليسلق برفق لمدة 45-60 دقيقة، أو حتى يصبح الفول طريًّا وسهل المضغ.

خلال فترة السلق، تأكد من مراقبة مستوى الماء وإضافة المزيد إذا لزم الأمر، للحفاظ على غمر الفول بالكامل. كما يجب التقليب برفق من حين لآخر لضمان تسوية الطهي. عند الانتهاء من السلق، صفّ الفول واتركه ليبرد قليلاً قبل تناوله.

من المهم أيضًا التأكد من إزالة القشرة الخارجية للفول اليابس بعد السلق. يمكن القيام بذلك بسهولة بالضغط برفق على كل حبّة. هذه الخطوة ليس فقط لتحسين المظهر والقوام، بل أيضًا لتسهيل الهضم والاستفادة القصوى من الفوائد الغذائية.