أطعمة يجب تجنبها لدى مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 01:52 صباحاً - العادات الغذائية وتأثيرها على مرضى السكري

داء السكري هو حالة صحية مزمنة تتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي، حيث يمكن للطعام أن يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر التعرض لمضاعفات السكري. في هذه المقالة، سوف نستعرض بعض الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها للحفاظ على توازن صحي.

الأطعمة الغنية بالسكر: عدو الصحة الأول

تُعتبر الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر المضاف من أكبر التحديات التي يواجهها مرضى السكري. يساهم السكر المضاف في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل سريع، وهو ما قد يكون ضارًا.

المشروبات الغازية: تعتبر المشروبات الغازية واحدة من أكبر مصادر السكر المضاف، ويُنصح بتجنبها تمامًا أو اختيار البدائل الخالية من السكر.

الحلويات والكعك: تحتوي الحلوى والبسكويت والكعك على كميات كبيرة من السكر والدقيق الأبيض، ويمكن أن تتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

المربى والمكسرات المغلفة بالسكر: تقدم العديد من منتجات المربى والمكسرات المحلاة جرعة عالية من السكر، ويُفضل البحث عن البدائل الطبيعية غير المحلاة.

الكربوهيدرات المكررة وتأثيرها على السكر

الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والمعكرونة المصنوعة منه لا تحتوي على الألياف الغذائية الضرورية، مما يسهم في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم.

الخبز الأبيض: رغم أنه من الأطعمة الأساسية، إلا أن الخبز الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر ويفتقر إلى الألياف مما قد يؤدي إلى ارتفاع في السكر.

الأرز الأبيض: يُفضل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو الكينوا للحصول على فوائد غذائية أكبر وتجنب ارتفاعات مفاجئة في مستويات الجلوكوز.

المعكرونة البيضاء: يمكن استبدالها بالمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، فهي تحتوي على ألياف تساعد في التحكم في مستوى السكر.

الدهون غير الصحية: خطر مزدوج

الدهون المشبعة والمتحولة يمكن أن تزيد من مستويات الكولسترول وتزيد من مقاومة الإنسولين، وهو ما لا يلائم مرضى السكري.

الأطعمة المقلية: يجب الحد من تناول الوجبات السريعة والمقلية لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة.

اللحوم المصنعة: تحتوي اللحوم المصنعة على نسب عالية من الدهون والمواد الحافظة، مما قد يضر بالصحة العامة لمرضى السكري.

بالختام: الخيارات الصحية سبيل إلى تحكم أفضل

بالنهاية، يجب على مرضى السكري تبني عادات غذائية صحية تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. يجب التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه الطازجة، والبروتينات الخالية من الدهون، والتقليل من تناول الأطعمة غير الصحية قدر الإمكان. الانتقاء الصحيح للطعام هو مفتاح السيطرة الفعالة على مرض السكري وتجنب مضاعفاته.