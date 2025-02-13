أطعمة يجب تجنبها لدى مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 01:52 صباحاً - تأثير الغذاء على مرضى السكري

يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في إدارة مرض السكري، حيث يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم ويساهم في التحكم بالمرض. من المهم أن يكون مرضى السكري حذرين في اختيار ما يأكلون لتجنب ارتفاع السكر في الدم أو تدهور صحتهم.

أطعمة تزيد من خطر ارتفاع السكر في الدم

1. الكربوهيدرات المكررة

تعتبر الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والباستا المصنوعة من الدقيق الأبيض من الأطعمة التي يجب تجنبها أو تقليلها بشكل كبير لدى مرضى السكري. حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

2. المشروبات المحلاة بالسكر

تعتبر المشروبات الغازية والعصائر المحلاة من أكثر المصادر المباشرة للسكريات البسيطة، والتي يمكن أن تؤدي إلى طفرات في مستويات السكر في الدم. من الأفضل استبدالها بالماء أو الشاي غير المحلى أو القهوة.

3. الحلويات والمعجنات

غالباً ما تحتوي الحلويات والمعجنات على كميات عالية من السكر والدهون غير الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي على دهون متحولة تؤثر سلباً على صحة القلب.

4. الأطعمة المقلية

تعرف الأطعمة المقلية بمحتواها العالي من الدهون والزيوت، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وتفاقم مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري.

5. الوجبات السريعة

عادة ما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، مما يجعلها خياراً سيئاً لمن يحاولون التحكم في مستويات سكر الدم لديهم.

بدائل صحية لمرضى السكري

هناك العديد من الخيارات البديلة الصحية التي يمكن أن يستفيد منها مرضى السكري:

استبدال الخبز الأبيض بخبز القمح الكامل.

استخدام الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض.

استهلاك الفواكه الطازجة بدلاً من العصائر المحلاة.

اختيار اللحوم البيضاء المشوية أو المسلوقة بدلاً من المقلية.

اللجوء إلى الطبخ المنزلي للتأكد من جودة المكونات المستخدمة.

بإجراء التعديلات المناسبة على النظام الغذائي وتجنب الأطعمة الضارة، يمكن لمرضى السكري تحسين جودة حياتهم والسيطرة على مستويات السكر في الدم بفعالية.