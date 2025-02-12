السماق كنز صحي وفوائد سحرية..تعرف عليها!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

السماق من النباتات التي تُضفي نكهةً مميزةً على العديد من الأطباق الشرقية، مثل الفتوش، وحشوة الكبة، وفطائر السبانخ، والبيض المقلي. لكن فوائده الصحية تتجاوز مجرد كونه مُنكِّهًا لذيذًا، فهو يُعدُّ مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتقي من الأمراض.

تقول الدكتورة نيفين بشير، اختصاصية التغذية والكيمياء العضوية، إن السماق غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم والدماغ من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما يحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة ويحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على صحة البشرة ويُبطئ ظهور علامات الشيخوخة.

يحتوي السماق على أحماض أوميغا 3 التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد السماق في تحسين صحة الجهاز التنفسي، حيث يخفف من أعراض الإنفلونزا والتهاب القصبة الهوائية.

يُعتبر السماق مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج الإمساك وتحسين عملية الهضم. كما أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تُساهم في كبح انتشار الخلايا السرطانية، خاصة في حالات سرطان الثدي.

يمكن استخدام السماق موضعيًّا لعلاج الحروق والالتهابات الجلدية، كما يدخل في تركيبة بعض الأدوية المخصصة لإيقاف النزيف. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في تخفيف آلام العضلات وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

باختصار، يُعدُّ السماق إضافةً قويةً إلى نظامك الغذائي، حيث يعزز الصحة العامة ويُحسن جودة الحياة. فلا تترددي في إضافته إلى أطباقك اليومية للاستفادة من فوائده المذهلة.