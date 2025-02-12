صمام قلب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد قابل للتحلل البيولوجي: ثورة في علاج أمراض القلب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:00 مساءً - نجح باحثو معهد جورجيا للتكنولوجيا في تطوير صمام قلب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد مصنوع من مواد قابلة للتحلل البيولوجي، مصمم ليناسب التشريح الفريد لكل مريض.

مميزات الصمام الجديد:

قابل للتحلل البيولوجي: يمتص الجسم الصمام ويستبدله بأنسجة جديدة تؤدي نفس الوظيفة.

مُصمم خصيصًا: يناسب التشريح الفريد لكل مريض.

يُعزز تجديد الأنسجة: يلغي الحاجة إلى عمليات جراحية متكررة.

حل تحويلي: يقدم حلاً جذريًا لمرضى القلب من البالغين والأطفال.

أهمية الاختراع:

علاج فعال: يُعد هذا الاختراع طفرة في علاج أمراض صمام القلب، حيث يقدم حلاً طويل الأمد وفعالًا.

تجنب الجراحات المتكررة: بفضل خاصية التحلل البيولوجي، يتجنب المرضى الحاجة إلى عمليات جراحية متكررة لاستبدال الصمام.

حل للأطفال: يُعد هذا الاختراع ذا أهمية خاصة للأطفال، حيث ينمو الصمام معهم، مما يلغي الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة.

تفاصيل الاختراع:

فريق البحث: تم تطوير هذا الاختراع بواسطة فريق بحثي من معهد جورجيا للتكنولوجيا وإيموري، بقيادة الدكتورة لاكشمي براساد داسي والدكتور سكوت هولستر.

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد: يتم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء صمام قلب مُخصص لكل مريض.

المواد القابلة للتحلل البيولوجي: يُصنع الصمام من مواد قابلة للتحلل البيولوجي، مما يسمح للجسم بامتصاصه واستبداله بأنسجة جديدة.

تصريحات الباحثين:

الدكتورة داسي: “هذه التكنولوجيا تختلف بشكل كبير عن معظم صمامات القلب الموجودة، ونعتقد أنها تمثل تحولاً جذرياً.”

الدكتور هولستر: “أحد أكبر التحديات هو نمو الأطفال وتغير حجم صمامات القلب لديهم بمرور الوقت. باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، يمكن للمريض أن تنمو فيه أنسجة صمامية جديدة دون الحاجة إلى القلق بشأن استبدال الصمامات المتعددة في المستقبل.”