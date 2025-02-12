سرطان الجلد: مناطق غير متوقعة قد تظهر فيها الأورام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:00 مساءً - سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ومن المهم أن نكون على دراية بالمناطق التي قد تظهر فيها الأورام، والتي قد لا تكون واضحة دائمًا.

مناطق غير متوقعة لظهور سرطان الجلد

الشفاه: يمكن أن يظهر سرطان الجلد على الشفاه، وغالبًا ما يكون سرطان الخلايا الحرشفية. الشفة السفلية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد من الشفة العلوية.

الجفون: الجفون هي منطقة أخرى غير متوقعة يمكن أن تتطور فيها سرطانات الجلد، وأكثرها شيوعًا هو سرطان الخلايا القاعدية.

باطن القدمين: يمكن أن تظهر سرطانات الجلد في باطن القدمين، ويمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية أو الورم الميلانيني الخبيث.

تحت الأظافر: على الرغم من ندرته، يمكن أن يحدث سرطان الجلد تحت الأظافر، ويُسمى أيضًا الورم الميلانيني تحت الظفر.

فروة الرأس: سرطان الخلايا القاعدية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد الذي يظهر في فروة الرأس.

أهمية الفحص المنتظم

نظرًا لأن سرطان الجلد يمكن أن يظهر في مناطق غير متوقعة، فمن الضروري فحص بشرتك بانتظام، بما في ذلك المناطق التي غالبًا ما يتم تجاهلها. إذا لاحظت أي تغييرات في بشرتك، مثل شامات جديدة أو نمو غير طبيعي أو قرح لا تلتئم، فاستشر طبيبك على الفور.