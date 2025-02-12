رجيم العصير: هل هو الحل الأمثل لتنظيف الجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:00 مساءً - رجيم العصير أو ما يعرف بـ “Juice cleanses” أو “صيام العصير”، هو نظام غذائي يعتمد على استبدال الوجبات الصلبة بالعصائر الطبيعية فقط لفترة محدودة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.

ما هو الهدف من رجيم العصير؟

يُروج لهذا النظام على أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم، وفقدان الوزن، وتحسين الصحة العامة.

هل رجيم العصير فعال؟

فقدان الوزن: قد يؤدي رجيم العصير إلى فقدان الوزن على المدى القصير بسبب انخفاض السعرات الحرارية المتناولة. ومع ذلك، فإن هذا فقدان الوزن غالبًا ما يكون مؤقتًا، وقد يعود الوزن المفقود بمجرد العودة إلى النظام الغذائي المعتاد.

تنظيف الجسم من السموم: لا يوجد دليل علمي قاطع على أن رجيم العصير يساعد على تنظيف الجسم من السموم. فالجسم لديه آليات طبيعية للتخلص من السموم، مثل الكبد والكلى.

تحسين الصحة العامة: قد يوفر رجيم العصير بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والخضروات. ومع ذلك، قد لا يكون كافيًا لتلبية جميع احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الضرورية.

مخاطر رجيم العصير

نقص العناصر الغذائية: قد يؤدي الاعتماد على العصائر فقط إلى نقص في البروتين والألياف والدهون الصحية، وهي عناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يعاني البعض من الإسهال أو الإمساك بسبب نقص الألياف في العصائر.

تقلبات في مستويات السكر في الدم: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من سكر الفواكه إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يكون خطرًا على مرضى السكري.

التعب والإرهاق: قد يشعر البعض بالتعب والإرهاق بسبب انخفاض السعرات الحرارية المتناولة.

بدائل صحية

بدلًا من اللجوء إلى رجيم العصير، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. كما يُنصح بشرب كميات كافية من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.

هذا ورجيم العصير ليس بالضرورة الحل الأمثل لتنظيف الجسم أو فقدان الوزن. فالحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن هو أفضل طريقة لضمان صحة جيدة على المدى الطويل.