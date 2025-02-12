الاتحاد الإسباني يحدد مواعيد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:48 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم، عن مواعيد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت قرعة الدور نصف النهائي أسفرت عن مواجهة تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد.

وستقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو على ملعب برشلونة يوم 25 فبراير/شباط الحالي في تمام التاسعة ونصف بتوقيت إسبانيا.

أما مباراة الإياب فتقام يوم 2 أبريل/نيسان المقبل على ملعب أتليتكو مدريد في نفس التوقيت.

وفي المباراة الأخرى بين ريال مدريد وريال سوسيداد، ستقام مباراة الذهاب على ملعب سوسيداد يوم 26 فبراير/شباط الحالي في تمام التاسعة والنصف بتوقيت إسبانيا.

أما مباراة الإياب، تقام على “سانتياغو برنابيو” يوم 1 أبريل/نيسان المقبل في التوقيت ذاته.