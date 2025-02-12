نشكركم على متابعتكم خبر علامات الولادة: تعرفي على الأعراض التي تستدعي الذهاب إلى المستشفى فورًا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:48 مساءً - تعتبر فترة الحمل فترة خاصة تتطلب عناية فائقة من النساء. ومع اقتراب موعد الولادة، تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة الذهاب إلى المستشفى على الفور. في هذا المقال، سنستعرض أبرز علامات الولادة التي يجب على كل امرأة حامل معرفتها.

أبرز علامات الولادة:

الضغط على المثانة:

من العلامات المبكرة لاقتراب الولادة هو خفة البطن، حيث يتحرك الطفل إلى أسفل الحوض.

يخفف هذا التحول الضغط على الحجاب الحاجز، مما يجعل التنفس أسهل، لكنه يزيد الضغط على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

قد تعاني الأمهات لأول مرة من خفة البطن قبل أسابيع قليلة من الولادة، بينما قد تلاحظ النساء اللاتي ولدن من قبل ذلك في وقت أقرب إلى بداية المخاض.

انقباضات براكستون هيكس:

تحدث انقباضات براكستون هيكس، المعروفة أيضًا باسم “انقباضات التدريب”، طوال فترة الحمل، ولكنها قد تصبح أكثر تكرارًا وشدة مع اقتراب المخاض.

على عكس انقباضات المخاض الحقيقية، تكون هذه الانقباضات غير منتظمة ولا تزداد شدتها بمرور الوقت.

إذا لاحظت أن الانقباضات أصبحت أكثر انتظامًا وألمًا، فراقبي تواترها. ستصبح انقباضات المخاض الحقيقية أقوى وأطول وأقرب تدريجيًا.

فقدان السدادة المخاطية:

أثناء الحمل، تتكون سدادة مخاطية في عنق الرحم لمنع العدوى.

مع استعداد الجسم للولادة، قد يتم إخراج هذه السدادة.

تظهر على شكل إفرازات سميكة تشبه الهلام وقد تكون شفافة أو وردية اللون أو دموية قليلاً.

فقدان السدادة المخاطية هو علامة على أن عنق الرحم يتغير، ولكن الولادة قد لا تزال على بعد أيام أو حتى أسابيع.

إفرازات دموية:

الإفرازات الدموية هي إفرازات مهبلية ملطخة بالدم تحدث عندما يبدأ عنق الرحم في التمدد.

غالبًا ما تكون علامة على اقتراب المخاض، ولكنها لا تعني بالضرورة ضرورة اتخاذ إجراء فوري.

يحدث الإفراز الدموي عندما تنفجر الأوعية الدموية الصغيرة في عنق الرحم بسبب التمدد.

وهو جزء طبيعي من الاستعداد للولادة، ولكن إذا كان هناك نزيف حاد، فاطلبي العناية الطبية.

الانقباضات المنتظمة:

على عكس انقباضات براكستون هيكس، تأتي انقباضات المخاض الحقيقية على فترات منتظمة وتزداد شدتها.

تبدأ عادةً بفاصل 15 إلى 20 دقيقة ثم تتطور تدريجيًا إلى فترات زمنية مدتها 5 دقائق.

إذا أصبحت الانقباضات أقوى واستمرت لمدة 60 ثانية تقريبًا، فهذه علامة قوية على بدء المخاض.

كسر الماء:

إن تمزق الكيس الأمنيوسي، المعروف باسم تمزق الماء، هو مؤشر مهم على المخاض.

وقد يحدث هذا على شكل تدفق مفاجئ أو تساقط بطيء للسائل.

إذا انفجر الماء، اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور، وخاصة إذا كان السائل أخضر أو بني، حيث قد يشير ذلك إلى أن الطفل قد أخرج العقي.

آلام الظهر:

تعاني بعض النساء من آلام أسفل الظهر قبل وأثناء المخاض، بسبب وضع الطفل وتعديلات الجسم.

يمكن أن يكون المخاض في الظهر شديدًا ومستمرًا أو يأتي على شكل موجات مع الانقباضات.

إذا كنت تعانين من آلام الظهر المستمرة مع الانقباضات، فقد يكون المخاض في طور التقدم.

زيادة الضغط وعدم الراحة في الحوض:

مع تحرك الطفل إلى أسفل الحوض، تشعر العديد من النساء بضغط متزايد وعدم راحة في الحوض، مما قد يجعل المشي أو الجلوس صعبًا.

هذا الإحساس هو نتيجة لضغط رأس الطفل على عنق الرحم والهياكل المحيطة به.

الغثيان أو القيء أو الإسهال:

في الساعات أو الأيام التي تسبق الولادة، تعاني بعض النساء من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال.

يُعتقد أن هذه الأعراض ناجمة عن تغيرات هرمونية.

فالجسم يتخلص بشكل طبيعي من الفضلات في الجهاز الهضمي لإفساح المجال للولادة.

ورغم أن هذا الأمر غير مريح، إلا أنه علامة شائعة على أن الأمور تتقدم للأمام.

التغير في مستويات الطاقة:

غالبًا ما تحدث موجة من الطاقة، المعروفة باسم غريزة التعشيش، قبل المخاض.

تشعر بعض النساء برغبة عارمة في التنظيف أو التنظيم أو الاستعداد لوصول الطفل.

هذه الموجة من الطاقة هي طريقة الجسم للاستعداد للولادة، ولكن قد تشعر أخريات بالتعب الشديد بدلاً من ذلك.

استمعي إلى جسدك واستريحي حسب الحاجة.

متى يجب الذهاب إلى المستشفى:

من المهم معرفة الوقت المناسب للذهاب إلى المستشفى، ومنها:

الانقباضات تفصل بينها 5 دقائق.

كل انقباضة تستمر لمدة دقيقة واحدة.

يستمر هذا النمط لمدة ساعة على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، اطلبي العناية الطبية على الفور إذا:

انفجر الماء، خاصة إذا كان السائل ملونًا.

كنتِ تعانين من نزيف حاد.

لاحظتِ انخفاض حركة الجنين.