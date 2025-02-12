مانشستر سيتي يحدد بديل دي بروين من الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي حدد صفقة من الدوري الألماني، لتأمين بديل لنجمه البلجيكي، كيفن دي بروين.

دي بروين يرتبط بعقد مع السيتي، حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وبحسب شبكة “TEAMtalk” الإنكليزية، فإن مانشستر سيتي يستهدف التوقيع مع الدولي الألماني فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن مانشستر سيتي سيواجه منافسة شرسة من جانب ريال مدريد وبايرن ميونخ اللذان يرغبان بضم الدولي الألماني، أيضاً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 115 مليون جنيه إسترليني.

خلال الموسم الحالي، شارك فيرتز في 34 مباراة مع باير ليفركوزن، وسجل 15 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.