كم سيكون راتب ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل جديدة بتعاقد ريال مدريد مع المدافع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أرنولد مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، وتشير تقارير إلى أنه توصل إلى اتفاق كامل مع ريال مدريد للانضمام لصفوفه، الصيف المقبل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الأرقام المحتملة للصفقة، قد تصل إلى حصول اللاعب الإنكليزي على مبلغ قدره 10 ملايين يورو صافية سنوياً بين الراتب والمكافآت مع نادي ريال مدريد.

خلال الموسم الحالي، لعب أرنولد 22 مباراة في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، حتى الآن، حيث نجح في تسجيل هدف واحد فقط وصناعة 6 آخرين.