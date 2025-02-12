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مدرب الوصل: لدينا الرغبة بتقديم أداء جيد أمام النصر

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مدرب الوصل: لدينا الرغبة بتقديم أداء جيد أمام النصر

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:51 مساءً - تحدث، ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة النصر، بعد غد الجمعة، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال المدرب الصربي، خلال المؤتمر التقديمي: “لدينا مباراة صعبة ولكنها مهمة جداً بالنسبة لنا، ونحن نعتبر أنفسنا في وضع ليس جيداً في الدوري، ومن المهم جداً الفوز بالديربي”.

وأضاف: “أعلم أن النصر متحفز للفوز ضدنا بعد أن هزمناه عدة مرات في المباريات الأخيرة، لكنني أؤمن أن اللاعبين سيكونون متحمسين للغاية ومفعمين بالطاقة وسيبذلون جهداً كبيراً”.

وأتم: “لدينا الرغبة في إظهار إننا قادرون على اللعب بشكل وتقديم أداء أفضل، وفي النهاية يمكننا الفوز بهذه المباراة المهمة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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