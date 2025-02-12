خبيرة تغذية فوائد مذهلة لعشبة الناردين قبل النوم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد عشبة الناردين من الأعشاب الشهيرة التي يفضل الكثيرون تناولها، نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة. لكن ما الذي يحدث للجسم عند تناولها قبل النوم؟

تُعرف عشبة الناردين بخصائصها المهدئة، حيث تساعد على تقليل الأرق والحد من القلق والتوتر، مما يعزز الشعور بالاسترخاء. كما تسهم في تخفيف آلام وتشنجات العضلات الناتجة عن التعب والضغوط النفسية، بفضل احتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تناول مشروب عشبة الناردين قبل النوم يساهم في الحد من الإمساك المزمن، وتحسين حركة الأمعاء، وتعزيز عمليتي الهضم والإخراج، وذلك لغناها بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي.

تحتوي عشبة الناردين على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم، مما يساعد في مقاومة الأمراض والعدوى.

يساعد مشروب الناردين في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال تنظيم تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل غناه بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة الجهاز الدوري.

للحصول على أفضل النتائج، يُفضل تناول مشروب عشبة الناردين باعتدال، واستشارة الطبيب قبل إدراجه ضمن الروتين اليومي، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.