إدارة برشلونة تفكر ببيع دي يونج في هذه الحالة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 06:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مستقبل الهولندي، فرينكي دي يونج، مع برشلونة..

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني، صيف 2026، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المفاوضات بين برشلونة ودي يونج وصلت إلى طريق مسدود، رغم رغبة النادي الكتالوني في تمديد عقد اللاعب.

وفي حال فشل التوصل لاتفاق، قبل بداية الميركاتو الصيفي، فإن إدارة برشلونة، سوف تدرس خيار بيعه بشكل جدي لتفادي رحيله بشكل مجاني، بحسب الصحيفة.

وترى إدارة لابورتا أن بيعه قد يكون خياراً مناسباً، خاصة أنه من بين أصحاب الرواتب المرتفعة، في وقت يملك فيه المدرب هانز فليك خيارات متعددة في خط الوسط.

خلال الموسم الحالي، شارك دي يونج مع برشلونة في 23 مباراة، بمختلف المسابقات.