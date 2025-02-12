ماذا يحدث للجسم عند تناول المعجنات يوميًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 06:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عتبر تناول المعجنات عادة يومية لدى بعض الأشخاص، حيث يظنون أنها تعزز الشعور بالشبع وتزيد من طاقة الجسم. لكن من المهم أن نعلم أنها قد تتسبب في بعض الأضرار الصحية دون الانتباه إلى ذلك.

على الرغم من الفوائد التي قد تحتوي عليها المعجنات، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، مثل:

تعتبر المعجنات من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون، خاصة إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من الزبدة أو السكر أو الزيوت. لذا يُنصح بتناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض قد تتسبب في ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

الإفراط في تناول المعجنات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الجلوتين أو الدهون. لذا من الأفضل تناولها بكميات معتدلة.

تناول المعجنات بكثرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول.