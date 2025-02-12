الإفراط في اللب السوري .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 06:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عد اللب السوري من التسالي المحبوبة لدى الكثيرين بفضل مذاقه اللذيذ، ما يجعل البعض يستهلكه بكميات كبيرة دون أن يشعروا بذلك.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة هالة عسكر، استشارية التغذية العلاجية، أن اللب السوري يحتوي على قيمة غذائية عالية، ولكن من الضروري تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

وأضافت عسكر أن زيادة تناول اللب السوري يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الملح، ما يساهم أيضًا في احتباس السوائل بالجسم وتهيج الشفاه.

وأشارت إلى أن تناول كميات كبيرة من اللب السوري يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية ودهون بكميات كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

كما أكدت عسكر أن الإفراط في تناول اللب السوري، خاصة إذا تم تناوله دون تقشيره، يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي، حيث يتسبب في الإمساك، تهيج القولون، وانتفاخ البطن.

وحذرت استشاري التغذية العلاجية من أن تناول اللب السوري بكميات مفرطة قد يؤدي إلى تكوّن حصوات الكلى، بسبب ارتفاع محتواه من الأملاح والأكسالات.

واختتمت عسكر حديثها بالتأكيد على أهمية تقشير اللب السوري وتناوله باعتدال، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتحفيز الكلى على التخلص من الأملاح عبر البول.