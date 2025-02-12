دراسة .. الماء البارد مفتاحك لنوم هادئ وعميق

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة علمية أن الاستحمام بالماء البارد أو غمر الجسم في الثلج بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة يحمل فوائد صحية عديدة، من بينها تحسين جودة النوم.

وقام فريق بحثي من جامعة جنوب أستراليا بتحليل 12 دراسة سابقة حول فوائد الغمر في الماء البارد، شملت ما يقرب من 320 رياضياً ومتخصصاً في اللياقة البدنية والصحة الجسمانية. وكشفت النتائج، عن انخفاض مستويات التوتر وتحسن جودة النوم والحياة بشكل عام بعد التعرض للماء البارد.

ووفقاً للتجارب، فإن الغمر في الماء المثلج يسهم في تقليل التوتر لمدة تصل إلى 12 ساعة، كما أن الاستحمام بالماء البارد قد يساعد بشكل محدود في تحسين جودة الحياة، وإن كان تأثيره لا يدوم سوى بضعة أشهر.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الغمر في الماء البارد قد يؤدي مؤقتاً إلى زيادة فرص الإصابة بالالتهابات، مما يجعله غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة، نظراً لاحتمال تفاقم حالتهم بسبب الالتهابات الأولية التي قد تحدث بعد التعرض للماء البارد.

شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد الفئات الأكثر استفادة من الغمر في الماء البارد، وفهم تأثيره على الصحة على المدى الطويل.