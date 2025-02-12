دايت اللحمة.. هل يساعد في لفقدان الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية مختلفة بهدف إنقاص الوزن، إلا أن بعض الحميات القاسية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة عند اتباعها دون إشراف طبي متخصص. ومن بين هذه الحميات دايت اللحوم، الذي اكتسب شهرة واسعة في الآونة الأخيرة.

يعرف دايت اللحوم، أو ما يُطلق عليه “كارنيفور”، بأنه نظام غذائي يعتمد حصريًا على اللحوم، الأسماك، والمنتجات الحيوانية الأخرى مثل البيض ومنتجات الألبان. يختاره البعض بهدف تحقيق فوائد صحية مختلفة، أبرزها فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

تشير بعض الدراسات إلى أن هذا النظام الغذائي، الذي يتميز بارتفاع نسبة البروتين وانخفاض الكربوهيدرات، قد يعزز فقدان الوزن بعدة طرق، منها:

-زيادة الشعور بالشبع: يساهم البروتين والدهون في تقليل الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل طبيعي.

-تحفيز عملية التمثيل الغذائي: يساعد تناول البروتين بكميات كافية على رفع معدل الأيض، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم.

يمكن أن يكون دايت اللحوم فعالًا لفقدان الوزن، لكنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصة على المدى الطويل. لذا، يُنصح باستشارة مختص تغذية قبل اتباعه لضمان تلبية احتياجات الجسم الغذائية وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.