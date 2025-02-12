هل تضفير الشعر قبل النوم يساهم في نموه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تسعى العديد من السيدات للبحث عن حلول طبيعية للحفاظ على صحة الشعر والحد من تساقطه، ومن بين أكثر العادات شيوعًا تضفير الشعر قبل النوم. لكن هل يساعد ذلك حقًا في نمو الشعر ويعزز صحته؟

رغم أن تضفير الشعر لا يحفز نموه بشكل مباشر، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في حمايته والحفاظ على صحته، وذلك من خلال الفوائد التالية:

أثبتت الدراسات أن تضفير الشعر قبل النوم يقلل من الاحتكاك بين الخصلات والوسادة، مما يقلل من التشابك والتساقط أثناء النوم. كما يحد من التلف، الذي يعد من أكثر المشكلات شيوعًا بين السيدات.

يساهم تضفير الشعر في تقليل فرص التلف ومنع تقصف الأطراف، حيث يساعد ربط خصلات الشعر معًا في تقليل تعرضها للعوامل التي تؤدي إلى التقصف، مما يعزز من نمو الشعر الصحي.

أظهرت الدراسات أن التضفير يقلل من تعرض الشعر المفرط للهواء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبته. فالجفاف الناتج عن التعرض المستمر للهواء قد يؤدي إلى التقصف والتساقط، لذا فإن التضفير قبل النوم يعد وسيلة فعالة للحفاظ على ترطيب الشعر.

يساعد التضفير على تقوية خصلات الشعر بمرور الوقت، مما يجعلها أقل عرضة للكسر والتلف. ونتيجة لذلك، يمكن الحفاظ على طول الشعر وتعزيز نموه بطريقة طبيعية.

بينما لا يعد تضفير الشعر وسيلة مباشرة لتحفيز نموه، إلا أنه يساهم في تقليل التلف، ومنع التشابك، والحفاظ على الرطوبة، مما يعزز صحة الشعر بشكل عام. لذا، فإن اعتماد هذه العادة قبل النوم قد يكون خيارًا جيدًا لمن تسعى للحفاظ على شعر صحي وقوي.