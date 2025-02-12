نشكركم على متابعتكم خبر باحثون .. نصائح للحفاظ على الصحة العقلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشعر العديد من الأشخاص بالقلق حيال صحة عقلهم في المستقبل، ويتساءلون عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الوظائف الإدراكية والعقلية للدماغ مع تقدم العمر.

وفي هذا السياق، سلط فريق من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب الضوء على مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة العقل على المدى البعيد.

وتقول البروفيسورة كارلين جاكسون، رئيسة الأكاديمية: “أطباء الأعصاب هم الخبراء في مجال صحة العقل، وهم يمتلكون التدريب والمهارات اللازمة لمساعدة الأفراد في الحفاظ على عقلهم في حالة جيدة طوال حياتهم”.

قدم فريق بحثي من جامعة ميتشيغان الأمريكية عدداً من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة العقل.

أولى هذه النصائح هي الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الأرق، مع أخذ فترات من الراحة أو القيلولة أثناء النهار. كما يشدد الباحثون على ضرورة تجنب القلق والتوتر، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على صحة العقل.

ويؤكد الأطباء أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يحتوي على الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية. كما ينصحون بممارسة التمارين الرياضية بانتظام كوسيلة أساسية للحفاظ على الصحة العامة، والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية الداعمة التي تساهم في الحفاظ على صحة نفسية جيدة من خلال الروابط مع الأصدقاء والعائلة.

كما يشدد الباحثون على ضرورة تجنب الصدمات والإصابات قدر الإمكان، ويوصون بارتداء أحزمة الأمان في السيارة وارتداء خوذة الرأس أثناء ركوب الدراجات النارية أو الهوائية. ويجب أيضًا أخذ الحيطة من المخاطر المهنية والعمل على تجنب الحوادث قدر المستطاع.

ويتوجب مراقبة ضغط الدم بشكل دوري وتجنب ارتفاعه، مع متابعة مستويات السكر في الدم والكوليسترول. من المهم أيضًا الحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة العقل في المستقبل.

ويحذر الأطباء من تأثير العدوى والأمراض المختلفة على الصحة العقلية، ويشددون على ضرورة علاج أي مرض أو عدوى فورًا وعدم الإهمال، بالإضافة إلى الحرص على أخذ اللقاحات المتاحة للحد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

وفيما يتعلق بالعادات الضارة، يحذر الباحثون من التدخين، الإفراط في تناول الكحول، واستخدام الأدوية بدون استشارة طبية. كما يوصون بتجنب التعرض لمصادر التلوث، سواء كان تلوث الهواء أو تلوث مياه الشرب.

ويختتم الفريق البحثي تحذيراته بالتأكيد على أن القلق المستمر بسبب المشاكل الحياتية يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العقل على المدى الطويل.