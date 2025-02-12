الملح المدعّم بالبوتاسيوم.. لمنع تكرار السكتة الدماغية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت تجربة سريرية شاملة أجريت على مرضى في المناطق الريفية بشمال الصين، أن مكملات البوتاسيوم المضافة إلى الملح قد أسهمت في تقليل معدلات تكرار السكتات الدماغية والوفيات.

تعد السكتة الدماغية السبب الرئيس للوفاة والإعاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا تزال حالات التكرار تمثل مصدر قلق كبير في تلك البلدان.

يُعتبر تناول كميات كبيرة من الصوديوم ونقص البوتاسيوم من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية.

في الصين، تُسجل معدلات تكرار السكتة الدماغية أرقاماً أعلى من المتوسط العالمي، إذ تصل إلى 17% خلال عام واحد و41% على مدى خمس سنوات.

شارك في الدراسة الجديدة نحو 20995 شخصاً من 600 قرية في المناطق الريفية بالصين، ممن سبق لهم المشاركة في دراسات سابقة تناولت معدلات ضغط الدم وتكرار السكتة الدماغية والوفيات.

أظهرت نتائج الدراسة أن السكتات الدماغية النزيفية انخفضت بنسبة 30%، كما تراجعت الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%. ولم يتم ملاحظة أي تغيير ذو دلالة في مستويات البوتاسيوم في الدم بين المشاركين.

وأشارت النتائج إلى أن زيادة نسبة البوتاسيوم في الملح بنسبة 25% يعد تدخلاً غذائياً آمناً ومنخفض التكلفة، يمكن أن يقلل من تكرار السكتات الدماغية والوفيات بين الناجين من السكتة الدماغية.

واقترح الباحثون توسيع استخدام بدائل الملح، خصوصاً في المناطق التي تشهد مستويات عالية من الصوديوم مع فرص محدودة للوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية.