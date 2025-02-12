آرسنال يخسر جهود كاي هافيرتز حتى نهاية الموسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:56 مساءً - تلقى نادي آرسنال ضربة موجعة، بعد تأكد إصابة مهاجمه الألماني، كاي هافيرتز، وغيابه عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كاي هافيرتز تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر الفريق في دبي.

وكان الدولي الألماني تعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هافيرتز سيحتاج إلى تدخل جراحي لعلاج الإصابة.

خلال الموسم الحالي، شارك كاي هافيرتز في 21 مباراة مع آرسنال في البريميرليج، سجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.