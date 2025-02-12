مدرب العين: لا أريد التحدث عن هذه الأمور مع وسائل الإعلام!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:56 مساءً - تحدث، فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن مواجهة فريقه أمام كلباء، غداً الخميس، في الجولة 16 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال المدرب الصربي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ناقشنا بعض الأفكار والجوانب التي يتوجب علينا تحسينها، ونحن مطالبون بالبناء على الأداء الذي قدمناه في مباراتنا الماضية، والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”.

وتابع: “كما تحدثنا عن كلباء الذي يعد منافساً جيداً ويضم عناصر مميزة، خصوصاً في النواحي الهجومية، غير أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ومطالبون بحصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات”.

وحول الاستراتيجية التي سيعتمدها أمام كلباء، قال: “هذا الأمر شأن داخلي تتم مناقشته داخل الفريق فقط، ولا أرغب في مشاركته مع وسائل الإعلام”.

وأكمل: “الإصابات تعتبر أيضاً، من المواضيع التي لا أرغب في التحدث حولها مع الصحافة، أما تكتيكياً اللاعبون يفهمون ما المطلوب منهم وينفذون ذلك خلال الحصص التدريبية”.

وتابع: “كما أن اللاعبين يعرفون كذلك كيف يؤدون في كل الخطوط والتحولات الهجومية والدفاعية على حد سواء، وبدنياً نلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، ما يعني أننا سنمنح الفرصة للاعبين أكثر للمشاركة، لتوزيع الجهد البدني”.

وأشار: “لدينا مواجهة قادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسنحرص على منح جميع اللاعبين الفرصة لإظهار إمكانياتهم ومهاراتهم عندما تسنح لهم فرصة اللعب ضمن التشكيلة الأساسية”.

وأتم: “أرى أن اللاعبين يتفهمون أفكاري وما أطلبه منهم، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن بعض الأمور، لكنني راض عن الفريق، وعن جهود الجميع ورغبتهم المستمرة في التحسن”.