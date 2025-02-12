بعد طرده أمام إشبيلية .. الكشف عن عقوبة فيرمين لوبيز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:56 مساءً - أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن العقوبة التي تم فرضها على فيرمين لوبيز، نجم برشلونة.

وتعرض فيرمين لوبيز للطرد خلال المواجهة الماضية التي جمعت فريقه أمام إشبيلية، في الجولة 23 من الدوري الإسباني، في المباراة التي انتهت بتفوق النادي الكتالوني بنتيجة 4-1.

وأدرج الحكم هيرنانديز هيرنانديز في تقريره أن فيرمين تدخل على لاعب إشبيلية جبريل سو “باستخدام قوة مفرطة” مما أدى إلى طرده.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراً بإيقاف لاعب برشلونة لمباراة واحدة، مما يعني غيابه عن مواجهة رايو فاليكانو، الاثنين المقبل، في الجولة 24 من الليجا.