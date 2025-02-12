بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:56 مساءً - أجريت، اليوم الأربعاء، قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لموسم 2024-2025.

ووصل لهذا الدور كل من ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع برشلونة مع أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد.

ويلعب برشلونة مباراة الذهاب على ملعبه “لويس كومبانيس”، بينما ستكون موقعة العودة على ملعب أتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر، سيخوض ريال مدريد موقعة الذهاب على ملعب سوسيداد، ثم سيستضيف الإياب على “سانتياغو برنابيو”.

وتُلعب مباراتا الذهاب خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير/ شباط، فيما تقام مواجهتا الإياب في الفترة بين 1 و3 أبريل/ نيسان، على أن يتم تحديد المواعيد الدقيقة في وقت لاحق.