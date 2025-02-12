دينا الشربيني تعبر عن قلقها من “كامل العدد 3”.. فما السبب وراء ذلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:55 مساءً - يواصل فريق عمل مسلسل “كامل العدد” تصوير المشاهد المتبقية من الموسم الثالث، استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

وفي حديثها من موقع التصوير، أعربت دينا الشربيني عن مخاوفها بشأن العمل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة.

ومع ذلك، أكدت أنها تعد جمهورها بموسم مختلف ومميز، مشيرة إلى أن الكتابة في هذا الموسم تعتمد على أحداث مشوقة مستوحاة من الواقع، وتتناول التحديات التي يواجهها الأبناء مع تقدمهم في العمر.

كما أعربت دينا عن سعادتها بوجود عدد من النجوم كضيوف شرف في المسلسل، مثل إنجي المقدم وحسين فهمي، مؤكدة أن مشاركتهم تضيف قيمة مميزة للعمل.

ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الاجتماعية الخفيفة المناسبة للعائلة، حيث يتناول قضايا الشباب في مرحلة المراهقة وتحديات تربية الأبناء، خاصة في ظل كثرتهم وتزايد أزماتهم.

تجسد دينا الشربيني في المسلسل شخصية “ليلى”، التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل، بينما يلعب شريف سلامة دور زوجها، وهو طبيب تجميل، ويعيشان معًا في منزل يضم 8 أبناء، مما يعرضهما للعديد من التحديات.