تصريحاته المسيئة، وكالة “33 & West” تنهي تعاقدها مع كانييه ويست

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:55 مساءً - أعلنت وكالة المواهب “33 & West” عن إنهاء تعاقدها مع مغني الراب كانييه ويست، المعروف حاليًا باسم YE، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التي تضمنت خطابًا معاديًا للسامية.

وكشف وكيل الموسيقى دانيال مكارتني عن هذا القرار عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث قال: “ساري المفعول فوراً، لم أعد أمثل YE بسبب تصريحاته الضارة والبغيضة التي لا يمكنني ولا يمكن لوكالتنا تحملها”. وأضاف في ختام بيانه: “السلام والمحبة للجميع”.

وجاء هذا القرار بعد أيام من نشر كانييه ويست، البالغ من العمر 47 عامًا، خطابًا مثيرًا للجدل عبر منصة “إكس”، حيث أشاد بأدولف هتلر ودافع عن شون “ديدي” كومبس، الذي يواجه اتهامات بجرائم جنسية فيدرالية. كما انتقد الملياردير إيلون ماسك، متهمًا إياه بدعم أفكار معادية للسامية.

وذكرت مجلة “فارايتي” أن حساب كانييه ويست على “إكس” تم تعطيله يوم الاثنين 10 فبراير، دون تأكيد ما إذا كان قد تم حظره أو أوقفه بنفسه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ويست الجدل بتصريحاته، حيث أدت مواقفه السابقة إلى فقدانه عقود تجارية كبيرة مع شركات مثل Adidas وBalenciaga وGap.