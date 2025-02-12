الأمير هاري يتأثر بذكرى كلبه الراحل خلال دورة ألعاب “إنفيكتوس”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:55 مساءً - تأثر الأمير هاري بذكرى وفاة كلبه أثناء حضوره دورة ألعاب إنفيكتوس في كندا، حيث كان برفقة زوجته ميغان ماركل في لقاء مع المشاركين في الحدث.

خلال تفاعله مع علي هاربر، صاحبة الكلب “ثورن” الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بدا هاري متأثراً وهو يستذكر كلبه الراحل “جاي”، الذي تبنته ميغان من ملجأ للحيوانات في كنتاكي عام 2015 وتوفي في يناير الماضي.

أثناء لقائه بعلي، جلس هاري بجوار “ثورن” وبدأ في مداعبته، معبراً عن افتقاده لكلبه وشاكراً علي على دور كلبها في دعم الصحة العقلية للمستجيبين الأوائل في يوكون.

وأشادت علي بالاستقبال الحار الذي حظي به “ثورن” في دورة إنفيكتوس، مشيرة إلى أن الرياضيين وعائلاتهم أعربوا عن تقديرهم لدوره في تقديم الدعم النفسي.

وأضافت أن لقائها بهاري وميغان كان من أبرز لحظات رحلتها، لكنها مازحت بالقول إن “ثورن” استمتع أكثر بحفل الافتتاح الذي شهد عروضاً لفنانين مثل كاتي بيري وكريس مارتن ونيللي فورتادو.

وفي وقت سابق، أعلنت ميغان ماركل عبر “إنستغرام” عن وفاة كلبها، معبرة عن حزنها العميق بقولها: “لقد بكيت كثيراً لدرجة أنني…”